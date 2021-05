Piura: 20.000 escolares con problemas para acceder al programa Aprendo en casa

A casi tres meses de haberse iniciado el año escolar 2021, el director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz López, informó que hay aproximadamente 20.000 estudiantes de la zona rural con problemas de conectividad, lo cual les impide participar del programa Aprendo en casa y cumplir con los trabajos que les encomiendan los docentes.

Tras esta situación, el funcionario dijo que los maestros buscan la manera de hacer llegar el material educativo a los alumnos, pues la Dirección Regional de Educación viene coordinando estrategias con las Unidades de Gestión Local (UGEL) para enviar módulos a los estudiantes que no cuentan con conexión estable a internet.

Por otro lado, el docente aseguró que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Gobierno Regional de Piura, viene realizando el mantenimiento de 40 antenas en las provincias de Ayabaca y Huancabamba para mejorar la conectividad en la zona rural.

“Nuestro gobernador regional viene trabajando para mejorar la conectividad en las zonas alejadas de Piura, donde los estudiantes deben acudir a zonas de altura para captar señal de internet, y de esa manera conectarse a sus clases virtuales”, precisó el funcionario.

Pese a los problemas de conectividad que impiden a los menores participar al 100% de sus labores escolares, el funcionario de educación descartó el retorno a las clases presenciales o semipresenciales en la región Piura. Según señaló, ninguna localidad cuenta con las condiciones necesarias para el retorno a la presencialidad. Sin embargo, entre julio y agosto, el Ministerio de Educación evaluará nuevamente la situación de la región para determinar si se continúa o no con la modalidad virtual.

A inicios de abril, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, presentó una lista de instituciones educativas de Ayabaca y Huancabamba que tendrían las condiciones necesarias para el reinicio de clases semipresenciales. No obstante, el gobernador regional, Servando García Correa, informó que estas zonas no están habilitadas y que no se iniciarán las clases para evitar la posibilidad de rebrote.