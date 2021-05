La recomendación de evitar reuniones sociales para prevenir contagios de la COVID-19, fue desacatada por la misma Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). Ayer la Oficina de Bienestar Social de la Geresa, desarrolló un agasajo por el Día de la Madre con participación de trabajadoras y directores. Esto pese a que la provincia se encuentra en riesgo muy alto por la pandemia.

La actividad estaba prevista desde las 10.00 horas en el auditorio de la entidad. En la invitación se precisa que era virtual y semipresencial. En el comunicado de la Geresa se argumentó que la ceremonia solo fue virtual, pero esto se cumplió solo para una parte de los trabajadores. La verdad es que cada oficina mandó a una servidora como representante a la cita. Asistentes señalaron que cerca de 40 personas participaron en un ambiente. Eran organizadores, directores y madres festejadas.

“Me retiré porque podía contagiarme”, refirió una trabajadora consultada que sostuvo que no se acató el distanciamiento pertinente. “No hubo tantas personas como dicen. Se guardó la distancia y nadie se quitó las mascarillas. Pero reconozco que no se debió realizar”, sostuvo otra. Los trabajadores que se quedaron en sus oficinas sí observaron la ceremonia por zoom.

Lo que llama la atención es que en el agasajo participó un grupo de danza. Se vio ingresar a cerca de 12 personas ataviados con trajes de la morenada. Dos servidoras señalaron que fueron los mismos servidores que presentaron este número de baile y que no se contrató a ningún conjunto como se creyó en un momento.

El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, acudió a la ceremonia. Según la versión de la Geresa se sorprendió por la danza presentada. Aun así, realizó el saludo a las madres presentes. Trabajadores consultados indicaron que la autoridad conocía de la actividad, que se hizo con su autorización y que ahora pretendía “lavarse las manos”.

Llamada de atención

Mediante el memorándum N°048-2021, Nova realizó una llamada de atención a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, a cargo de Ramiro Delgado Valencia, por incumplir los acuerdos de la ceremonia virtual. “Hacerle llegar la llamada de atención por el incumplimiento de los protocolos”, sostiene el documento remitido por Nova a Delgado.

La Geresa desmintió que se llevó a cabo una “fiesta COVID-19” en sus instalaciones. “Las madres se merecen todo tipo de homenajes, pero en tiempo de pandemia no era adecuado que se junten. No estamos de acuerdo con ello”, indicó el consejero regional, Silvio Arias. Arias añadió que la Geresa dispuso que toda actividad se haga de manera virtual lo que no se acató en este caso.

La reunión se efectuó mientras Arequipa sigue en la segunda ola de la pandemia con un alto índice de muertos y contagios. En la víspera a la ceremonia, fallecieron 26 personas. Además, el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza sigue al límite de su capacidad por el alto número de ingresos a hospitalización y ante la puesta en mantenimiento de una de sus plantas de oxígeno.v

Gerente Palma solicitará salida de Nova

Los trabajadores de la Geresa realizaron una nueva protesta para solicitar la salida de Christian Nova del cargo de gerente frente a la sede del Gobierno regional. Los dirigentes dela FDTA, FENUTSSA- Región Arequipa y FENUTSSA nacional, tuvieron luego una reunión con el gerente general del GRA, Gregorio Palma. El funcionario les habría indicado que solicitará ante el gobernador Elmer Cáceres la salida de Nova en el cargo ante los diversos problemas en su gestión.