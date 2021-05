Día de la Madre: personas se aglomeran en Mercado de Flores de Rímac

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, un gran número de personas se acercó al Mercado de las Flores de Piedra Liza, ubicado en el Rímac, para comprar arreglos florales, pese a la pandemia de la COVID-19.

La festividad, por segundo año consecutivo, se realizará con restricciones e inmovilización social, a fin de prevenir los contagios por coronavirus. Asimismo, el Gobierno anunció una serie de medidas para reducir la propagación, como evitar las reuniones familiares.

En el recinto, decenas de personas se acercaron para adquirir un obsequio para sus madres. “Es un regalo para mi abuela. Me ha costado 90 soles. Hay muchas madres que son padres y madres, gracias por su esfuerzo”, indicó un joven a La República.

No obstante, los ciudadanos no respetaban el distanciamiento social, tampoco hacían uso de la doble mascarilla; en algunos casos, el tapabocas no cubría la nariz.

Por otro lado, debido a la celebración, el precio de las rosas importadas, que antes costaba 12 soles la docena, se incrementó a 30 soles. Los girasoles que costaban 10 soles la docena, ahora llegan a costar 25 soles. Flores como las margaritas y tulipanes también sufrieron el alza de precios. El mercado atenderá hasta las 6 p. m. del sábado, mientras que el día domingo abrirán sus puertas hasta las 3 p. m.

Es preciso recordar que el Ministerio de Salud pide a la ciudadanía a no reunirse ni realizar visitas, incluso cuando las madres están vacunadas, pues el riesgo es latente. Además, el titular de esta cartera, Óscar Ugarte, sostuvo que “el mejor regalo para mamá es que no se enferme de COVID-19″.