Zaida Tecsi

El procurador público regional del Cusco, Pedro Galicia, informó que se detectó presuntas anomalías en tres capacitaciones realizadas entre el 2019 y 2020 por las que el gobierno regional pagó casi 100 mil soles. Tras las pesquisas preliminares, 12 funcionarios fueron denunciados penalmente.

La denuncia por Omisión de Funciones fue planteada en los últimos días ante la Fiscalía Anticorrupción. Aunque no se revelaron nombres, Galicia indicó que son trabajadores de las áreas de Logística, Abastecimientos, Administración y Recursos Humanos.

“De las cinco capacitaciones que hemos tomado conocimiento, tres ameritan acciones penales por eso ya hemos denunciado a toda la cadena de funcionarios involucrados, desde la contratación hasta el pago de dichas capacitaciones”, puntualizó el procurador.

Según el funcionario, no se descarta que la denuncia de omisión de funciones se extienda a otros delitos por corrupción. “Los Términos De Referencia (TDR) no correspondía con las personas que hicieron las capacitaciones. Si se necesitaba a un especialista no puedo contratar a un profesional diferente. La fiscalía determinará si hay otros delitos”, agregó

Al respecto, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, dijo en una conferencia de prensa que él no está inmiscuido en “ningún acto de corrupción” y que por eso se procedieron con las acciones legales para deslindar cualquier anomalía.

Capacitaciones en investigación

Para la capacitación en “Técnicas de manejo, uso, voladura, traslado y almacenamiento de explosivos” se contrató a una joven de 22 años sin especialidad. Según la Orden de Servicio N° 2049, por dicha consultoría, el gobierno regional pagó a Yony Lucero Tarco Nina, profesional de Contabilidad, 32 mil 760 soles.

Otra capacitación en investigación está relacionada a la “Seguridad en el Trabajo”. La proveedora Flor María Ttito Coaquira que no aparece con título profesional en la página de Sunedu recibió en noviembre del 2019, 29 mil 990 soles.

Los pagos por capacitaciones en manejo de explosivos continuaron en el 2020. Según la Orden de Servicio N° 1466 nuevamente se desembolsó a favor de Flor María Ttito Coaquira 33 mil 450 soles.

Más de un millón de soles invertidos

Según la página de Consulta Amigable del MEF, el gobierno regional giró en el 2019 por servicio de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales en sus diferentes proyectos, un millón 39 mil 455 soles.

La entidad decidió denunciar a funcionarios tras dudas en capacitaciones.