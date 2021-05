La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la autorización para el uso de emergencia a la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19. De este modo podrá ser incluida dentro del mecanismo Covax Facility, junto a las de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, SII, J&J y Moderna.

Según indicó el comité asesor de vacunas, se recomienda la aplicación de dos dosis de este fármaco para lograr la inmunidad en personas mayores de 18 años.

“La incorporación de esta vacuna tiene el potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna COVID-19 para los países que buscan proteger a los trabajadores de la salud y a las poblaciones en riesgo”, precisó Mariángela Simão durante la videoconferencia de prensa habitual que ofrece la OMS.

Cabe mencionar que la vacuna de la farmacéutica china es el sexto biológico en recibir de la OMS la validación por seguridad, eficacia y calidad.

No obstante, para el virólogo Juan More la decisión no sería vinculante para el Perú. Indica que si bien esta autorización mejora la reputación de Sinopharm y facilitaría la obtención de documentación, esto no supera las normas peruanas.

En ese sentido, señaló que los estándares que se manejan en nuestro país se deben mantener. “La autorización de la autoridad sanitaria va a ayudar en definitiva, pero no creo que vayan a cambiar mucho. Lo que espero es que se agilice”, indicó.

Añadió que esta noticia generará mayor atención y confianza en la población.

En tanto, el secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, Eden Galán, señaló que espera que las instituciones peruanas aceleren el proceso “como lo fue en el caso vacunagate”.

“Ahora no hay impedimento, más bien está ya validado”, enfatizó Galán.

Por otro lado, rechazó la campaña de desinformación generada en contra de las vacunas por algunos exfuncionarios.

“Hay que rechazar esta campaña de desinformación. Nos ha hecho muchísimo daño, si no hubiera sucedido eso, quizá hubieran ingresado de 2 a 3 millones de dosis de Sinopharm que hubieran permitido inmunizar a muchas personas”, señala.

Cabe indicar que en mayo llegarán 500 mil dosis de Sinopharm, lo que se suma al millón entregado en febrero para inmunizar al personal de salud.

Las negociaciones con el laboratorio chino continúan, pues el ofrecimiento inicial era por 38 millones de dosis.

Eficacia de Sinopharm

En un reporte de la OMS publicado el 29 de abril, se detalla que la vacuna china tiene una eficacia mayor al 78% para evitar la hospitalización y mortalidad.

Ugarte: “Es suficiente para otorgarles el registro”

En horas de la noche, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, declaró a La República que no se necesitará de mayor documentación para entregar el registro sanitario (condicional) al laboratorio chino Sinopharm.

“Ya no necesitamos que Sinopharm envíe más pruebas, esto (la autorización dada por la OMS) es suficiente para otorgarles el registro condicional normal”, indicó el titular del Minsa.

Por otro lado, recordó que el representante del laboratorio chino en el Perú es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad dependiente del Minsa que se encargará de solicitar la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

“Ahora que tenemos la información, Digemid puede dar el registro condicional normal, al igual que hizo con Pfizer. Eso permitirá una adquisición mayor de vacunas, lo cual va a depender del nivel de producción y venta”, enfatizó.

