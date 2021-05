Comandante de PNP envía mensaje por Día de la Madre: “No hay amor tan grande”

La Policía Nacional del Perú publicó un video emotivo por el Día de la Madre. El comandante general de la PNP, César Cervantes, envió un mensaje a todas las mamás de la Policía y del Perú para este domingo 9 de mayo, pese a la difícil situación actual por la pandemia de la COVID-19.

“La madre ha recibido en su corazón el amor divino del ser supremo para que lo irradie a cada hijo desde la concepción hasta la muerte. Ella refleja amor, ternura, esperanza, permanente entrega incansable, e inclusive privaciones o delimitaciones a cambio del bienestar de sus hijos. Nos enseña a volar, a vivir y muchas de ellas no nos acompañan en gran parte de nuestra vida”, indicó.

Asimismo, Cervantes pidió cuidar a las progenitoras en medio de la pandemia. “La madre nunca deja de ser tal. Por eso invocó a los hijos, que Dios los premia con tenerla en este mundo. No esperen perderla para demostrar que las aman. Más vale en vida. Los que no las tienen, oremos en un diálogo”, mencionó.

Por otro lado, mandó un fuerte abrazo a la distancia para todas las mamás policías que realizan su trabajo. “La mujer policía no se amilana y no deja de ser esposa, hija, mujer y hermana. Un abrazo a cada madre policía y de cada patria. No hay amor tan grande como el de la madre; por eso, feliz día”, expresó.

Este domingo 9 de mayo es el Día de la Madre y el Gobierno decretó la inmovilización social obligatoria en todo el país. Si bien está permitida la apertura de ciertos negocios, solo podrá salir un miembro de cada familia a realiza compras.