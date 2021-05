Chorrillos: denuncian que adultos mayores no se vacunaron por falta de dosis

Este sábado se reanudó el proceso de vacunación a mayores de 70 años, pero se registraron incidentes. Por ejemplo, en Chorrillos, un número de adultos mayores mostró su malestar ante la falta de vacunas que impidió su inoculación, luego de que se acercaron desde temprano y realizaron largas colas.

“Mi padre vino, pero se tuvo que regresar. Nos han dicho que no hay vacunas. Nos dijeron que vengamos mañana a las 7 a. m., pero ahora nos van a juntar con las personas programadas para mañana. Se va a hacer un aglomerado. Solo hay un personal del Minsa. Falta de coordinación”, comentó un ciudadano a RPP Noticias.

Las personas esperaron por más de 3 o 4 horas para ser inmunizados. También se registró que ellas no respetaban el distanciamiento social. “Yo vine a las 9 a. m. y había una cantidad de gente. He tenido que irme con mi mamá y regresar. Nos dijeron que no había vacuna. Se han aventado para vacunarse, no hubo sillas de ruedas. Más respeto con los adultos mayores, mi madre tiene 92 años”, expresó una señora.

Desde aproximadamente 12 o 1 p. m., personal del Ministerio de Salud anunció que no había vacunas para todos. No obstante, el manejo de la información entre los funcionarios de salud y las personas no es adecuado, pues, unas horas después, dejaron entrar a otro grupo de personas a inocularse.

“Nos han tenido haciendo cola dos horas y media. (Mi familiar) ha logrado ser vacunada recién. Aquí en la cola no informan a nadie. Deberían”, indicó un joven que acompañaba a su madre.

Los adultos, con sillas, estaban a las afueras del centro educativo a la espera de ser inmunizados.