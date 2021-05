Zaida Tecsi

William Morales se dedicó desde los 11 años a la textilería. Este maestro artesano ahora vende lo que puede para sobrevivir. Su tienda, en la calle Marqués, cerró en marzo de 2020. Así como William, 1500 de estos trabajadores afiliados a la Cámara de Artesanos del Cusco están en una situación precaria. Su presidenta, Juan Mendivil, invocó ayuda al ejecutivo nacional para reactivar el turismo y evitar la desaparición de la artesanía cusqueña.

William confeccionaba trajes en la celebración del Inti Raymi. Aunque ya no comercializa sus productos, sigue pagando el alquiler de su tienda en la calle Marqués con la esperanza de abrirla nuevamente. “Gracias a la artesanía compré mi casita. Eduqué a mis cuatro hijos, pero ahora que no hay turismo vendo tablas de picar, barbijos, reproductores”, contó. Florentina Aranya se dedicó desde niña a la imaginería. En su tienda de San Blas creaba y vendía pinturas cusqueñas y niños Manuelitos, pero la pandemia le hizo quebrar y dedicarse a otra cosa. “Vendo quesos, verduras. Me meto en lo que encuentro. Tengo dos hijos que mantener. Sin turismo estamos perdidos”, cuenta entre lágrimas Florentina. Ella dejó el arte y hoy se refugia en la calle para sobrevivir como ambulante.

Julio César Rojas es otro artesano que vende barbijos. Antes, realizaba esculturas. Le enseñaron ese arte desde niño pero la falta de turistas hoy lo obliga a buscar otro trabajo. La representante de la Cámara de Artesanos, Juana Mendivil, demanda la reactivación. Asegura que los bonos y concursos no los favorecieron y que necesitan un registro oficial para no alejarse más del arte. Juana Mendivil también lamentó que la COVID-19 también haya arrebatado vidas. Según sus registros serían más de 430 personas dedicadas al arte fallecidas. Dijo que la crisis económica que los golpeó no permitió atenciones oportunas.v