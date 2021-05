Piura: denuncian falta de médicos para paciente oncológica en EsSalud

La familiar de una paciente oncológica del Hospital Cayetano Heredia de EsSalud, en Piura, denunció que los enfermos internados no estarían recibiendo el tratamiento que necesitan para mitigar los efectos de su enfermedad.

La ciudadana Amparo Rojas Acaro manifestó que, desde hace una semana, su hermana, de iniciales Y.R.A., ingresó al nosocomio para continuar el procedimiento anticancerígeno correspondiente; sin embargo, indicó que no ha sido atendida por algún especialista.

“Mi hermana está en una cama internada, que se muere porque no hay neumólogo desde hace una semana. No es posible que justo cuando le toca ser verificada, no hay nadie. Ella lleva más de una semana esperando y no recibe tratamiento”, expresó.

La indignada mujer detalló que hace un año su familiar inició el tratamiento contra el cáncer al pulmón en EsSalud por su trabajo. No obstante, aseguró que, desde hace unas semanas, los médicos del área no se encuentran en sus lugares de trabajo.

“Parece que solo vienen a firmar y se van. Hago un llamado a los congresistas de Piura para que tomen cartas en el asunto. No podemos permitir que ocurran más muertes por falta de atención”, sostuvo.

EsSalud responde

Fuentes de EsSalud informaron a este medio que la paciente Milagros Isabel Rojas Ácaro, hospitalizada en el Servicio de Emergencia del Hospital III José Cayetano Heredia, de acuerdo al diagnóstico, ya recibió la atención médica especializada que corresponde.

Asimismo, indicaron que ningún paciente hospitalizado en este nosocomio permanece sin atención, debido a que existe programación médica las 24 horas del día.