Lambayeque: arrojo de residuos y obra paralizada afectan alcantarillado

Luego de que moradores de la urbanización San Lorenzo del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, denunciaran el colapso de las redes de desagüe, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) hizo énfasis en la antigüedad y el mal uso del sistema de alcantarillado por parte de la población.

Manuel Ríos Rodríguez, gerente de Operaciones de Epsel, indicó a La República que se busca reactivar la obra de mejoramiento de los emisores principales de la ciudad de Chiclayo, un proyecto que, de acuerdo con el portal de Infobras de la Contraloría, debió culminar en septiembre del 2016.

“Las redes principales de alcantarillado tienen más de 30 años de antigüedad, las cuales ya están muy colmatadas. Este proyecto ayudaría a evitar el colapso del alcantarillado a causa de la antigüedad y deterioro de los colectores principales. Esta obra se ha paralizado por problemas administrativos”, precisó.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que el proyecto de emisores principales tiene un monto de inversión superior a los S/ 89 millones y que beneficiará a más de 550.000 habitantes.

El funcionario explicó que otro problema es el arrojo de residuos sólidos en las redes de alcantarillado por parte de pobladores y responsables de negocios. Mencionó que la Gerencia Comercial de Epsel viene aplicando la normativa respecto a los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado.

“La aplicación de la normativa de los VMA obliga a los usuarios (de negocios) a no arrojar residuos sólidos al sistema de alcantarillado. Además, les exige instalar una trampa en la tapa de alcantarillado para que los desperdicios no afecten el sistema. Incluso se les hace un cobro si arrojan residuos que no están considerados valores admisibles”, argumentó.

Ríos Rodríguez pidió a los vecinos hacer un uso responsable del sistema de desagüe y evitar la evacuación de desperdicios.

“Son reiteradas las veces en que se interviene con hidrojets para la succión de sólidos de las redes que colapsan. Este forma de limpieza de buzones es una intervención rápida, pero requiere mayor solución”, afirmó.