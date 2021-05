Coronavirus en Perú: 1 786 855 pacientes son dados de alta tras superar la enfermedad

Los casos positivos de coronavirus siguen aumentando en Perú; sin embargo, la noticia positiva es que el número de personas que se recuperaron de este mal también. Este viernes 7 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó que 1 786 855 personas superaron la enfermedad.

Además, solo en las últimas 24 horas, 199 pacientes recibieron el alta médica tras dejar de sentir los malestares propios de esta enfermedad. No obstante, tendrán que cumplir 14 días de cuarentena domiciliaria para ser monitoreados.

Por otra parte, actualmente existen 14 391 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 666 luchan por su vida en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Lamentablemente, 63 519 peruanos han perdido la vida hasta el momento.

Un millón 20 mil dosis de AstraZeneca llegarán en mayo y junio

Óscar Ugarte, titular de la cartera de Salud, dio a conocer que más vacunas del laboratorio AstraZeneca arribarán al Perú entre mayo y junio para que los siguientes grupos etarios puedan ser inoculados.

“AstraZeneca llevó 270.000 dosis y faltan 1 millón 20 mil dosis que van a llegar así: 510.000 en el mes de mayo y 510.000 en el mes de junio. Eso va a ser para seguir repartiendo a las regiones donde se está llevando esta vacuna”, recalcó a La República.

Asimismo, precisó que pese a que en algunos distritos las personas no están acudiendo a vacunarse, las dosis no se pierden, pues las técnicas en enfermería están altamente capacitadas para utilizar la cantidad adecuada.

“(Las vacunas) no se pierden, yo le quiero asegurar que no hay merma. Nuestras enfermeras, muy expertas, están extrayendo la cantidad exacta. De cada vial deben salir 6 dosis. No tenemos merma”, insistió.