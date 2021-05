Arequipa: Islay en alerta extrema pero con menos restricciones

La provincia de Islay ingresará a nivel de alerta extremo por la pandemia desde este lunes 10 de mayo por un incremento de infectados. Permanecerá por 20 días en ese estado, hasta el 30 de mayo, lo que implica una serie de restricciones y reducción de aforos. Sin embargo estos se han ido flexibilizando por decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Hasta el 9 de mayo no se permitía que abran casinos, tragamonedas, cines y gimnasios para las jurisdicciones en estado extremo. Sin embargo ahora deben cumplir con el 20% de aforo. También estaba prohibido ingresar a templos, además de actividades de clubes y asociaciones deportivas (0%). Desde este lunes pueden tener hasta 20% y 30% de afluencia respectivamente. Mientras que se mantiene que las reuniones públicas y privadas están prohibidas.

El director de la Red de Salud de Islay, Néstor Montesinos, sostiene que percibe un relajamiento y exceso de confianza de los pobladores. “Están confiados en que no va a pasar nada y por eso estamos experimentando un rebrote”, sostuvo. Informó que encontraron casos en Mejía por fiestas Covid-19 clandestinas por lo que desplegaron cercos epidemiológicos.

Indicó que solo habrá resultados si las autoridades hacen cumplir las restricciones y que la población reflexione. Al momento Islay sumó 165 fallecidos a lo largo de la pandemia y 5812 contagios acumulados.

Espera que no pase lo mismo que Caylloma que este domingo 9 de mayo sale del nivel extremo. El director del hospital Central de Majes, Jesús Rivera Jove, confesó que no hubo un impacto significativo para Caylloma debido a que en su mayoría no se acatan las medidas de bioseguridad.

Para Montesinos la decisión de la PCM sobre Islay es la más acertada. “Está acorde a lo que viene sucediendo”. Resaltó que el hospital en Mollendo de EsSalud “Manuel de Torres Nuñez” está al tope de su capacidad. Sus 35 camas estaban ocupadas. Mientras que para el gerente regional de Salud, Christina Nova, no ameritaba que suba el nivel de riesgo.

Sobre la demanda de oxígeno, según Montesinos no habría inconvenientes. No solo se tiene la planta de EsSalud sino también la planta móvil que donó el Gobierno. v

Prevención por falta de oxígeno

La demanda de oxígeno es de 10 a 12 balones al día. “Hay una cantidad de infectados que pasa la enfermedad en su casa”, señaló Montesinos.

Sin embargo, la comuna provincial está gestionando la recarga de balones en otras jurisdicciones como Camaná ante la alta necesidad. Así lo informó el alcalde Edgar Rivera.