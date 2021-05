Arequipa: adultos mayores que cumplan 80 este 2021 pueden vacunarse

Una adulta mayor se quebró en llanto porque no cumplía la edad para vacunarse en la plaza Mayta Cápac del distrito de Miraflores. Tiene 78 años y le faltaban tener dos años más para inmunizarse. Este proceso en 4 distritos solo es para los mayores de 80 e inicio ayer en 18 locales.

Su hijo preocupado informó que la desilusión de su madre es porque sufre de una enfermedad oncológica y por ello está en el grupo de riesgo. “Actualmente recibe tratamiento”, indicó. Lamentablemente la mujer tuvo que retirarse.

Ruperto Dueñas, director de la Salud de las Personas de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), sostuvo que deben tener calma y que en junio les tocará su turno a los mayores de 70 años. Resaltó que pueden vacunarse los que tengan 79 años pero que cumplan este 2021 los 80 años exigidos para esta jornada que durará hasta el lunes.

Cosas por mejorar

En la Plaza Mayta Cápac una cosa por mejorar es el punto de inscripción para quienes no estén en el padrón. Rosa de 80 años esperó más de una hora, mientras que Humberto Vargas que llevó a su hermana de 90 años, María Vargas, se quejó porque no le hacían caso. “Me llamaron, saque a mi hermana de su casa de reposo y ahora no me atienden”, dijo.

En comparación a la anterior semana, la inmunización en los 18 locales de los distritos de Mariano Melgar, Cayma, Socabaya y Miraflores, se llevó de una manera más ordenada. Ayudó la coordinación que tuvieron con las respectivas municipalidades, que armaron toldo y proveyeron de personal.

Aun así, en algunos establecimientos, familiares y adultos mayores madrugaron. “No es necesario que madruguen. Tenemos las dosis necesarias”, sostuvo Yuri Vilca representante de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, tras la supervisión que realizó a locales que tienen a su cargo.

Vilca señaló que en momentos hubo poca afluencia en el Coliseo de El Niño (Mariano Melgar) y el Coliseo de la Cooperativa 14 (Miraflores). El doctor negó que la poca afluencia se deba a que se hayan publicado el padrón a horas del inicio de la inmunización.❖