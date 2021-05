Miraflores: trabajador limpiaba ventanas de edificios sin medidas de protección

En el distrito de Miraflores, algunos vecinos se comunicaron con las autoridades tras ver que un trabajador limpiaba las ventanas de un edificio desde una gran altura, sin las medidas de seguridad y protección correspondientes para esta peligrosa labor.

Como consecuencia, la dueña del departamento que recibía el mencionado servicio, identificada como Carmen Inojoza Izaguirre, recibió una multa de 8.000 soles de parte de la Municipalidad de Miraflores. La ciudadana vive en un edificio en el malecón de 28 de julio, en el señalado distrito de Miraflores.

“Ella ha sido ya notificada con una multa de 8.800 soles por incurrir en ese tipo de actos imprudentes que exponen la integridad física de este trabajador. Gracias a Dios no ha ocurrido un accidente. El personal no tiene ningún elemento de protección mínimo de seguridad. Se ha podido resbalar, no tiene zapatos, no tiene el arnés de seguridad, no tiene casco ni lentes de protección”, manifestó a Freddy Quiroz, coordinador de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Miraflores, a Panamericana.

Algunos vecinos del edificio, quienes grabaron al trabajador cumpliendo su labor en condiciones muy riesgosas para su integridad, fueron los que denunciaron a la propietaria del departamento.

“Es un derecho fundamental de cada colaborador. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Siempre deberían poder levantar la mano y tener la transparencia con el empleador de decir que se merecen eso para poder trabajar con seguridad”, declaró uno de ellos.

“Tienen que estar enterados de los derechos que ellos tienen como empleados cuando cumplen una actividad riesgosa. Hay medidas que los empleadores están obligados a cumplir con sus empleados para poder exigirlos”, expresó otro vecino.