Chiclayo: médicos del HNAAA protestaron por abandono de EsSalud

Este jueves 6 de mayo, personal médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de Lambayeque realizó un plantón en el frontis de este nosocomio para exigir la atención a sus demandas; a propósito de la llegada de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, a esta región.

Entre los principales reclamos se encuentra la necesidad de reforzar con equipamiento médico a la Red Asistencial Lambayeque para la atención de los pacientes contagiados de coronavirus. Asimismo, exigen que se cumpla con la entrega de bonos al personal asistencial; así como la renuncia de Fiorella Molinelli.

“En la gestión de Molinelli se ha demostrado que no se compró los equipos de protección personal (EPP), no se adquirieron a tiempo las pruebas moleculares, falta oxígeno, no hay camas suficientes, no se paga el bono y se vulnera el derecho de los médicos”, declaró para la prensa el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñonez Sánchez.

El dirigente anunció que para el próximo jueves 27 de mayo se ha programado un paro nacional si es que EsSalud no brinda las soluciones a sus reclamos. Advirtieron que se mantendrán expectantes a la visita de la presidenta ejecutiva al HNAAA, pues esperan que pueda recibir directamente su pliego de reclamos.

Camas UCI

En tanto, el presidente del Cuerpo Médico del HNAAA, Juan Cruz Venegas, denunció que a pesar de que existen camas UCI equipadas en este nosocomio, hasta la fecha, no funcionan, aún cuando hay unos 28 pacientes infectados de la COVID-19 que esperan para acceder a una de estas.

“Lo que necesitamos ahora son camas UCI. Hay 28 pacientes esperando internarse en una cama UCI, pero no hay cama. Hace más de dos meses que se decidió ampliar y remodelar la UCI en el segundo piso (UCI antigua), pero hasta ahora no entran en funcionamiento. Son 16 camas que están equipadas pero vacías por falta del expediente técnico”, cuestionó el médico.

