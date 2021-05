Ayacuchanos realizan muestras pacíficas en rechazo a afirmación de periodista

Decenas de ciudadanos de Ayacucho se sumaron a las diferentes iniciativas emprendidas por la Municipalidad Provincial de Huamanga para revalorar la flor de la retama como símbolo de identidad y cultura.

Estas actividades se realizaron como una muestra de rechazo a la afirmación de la periodista Milagros Leiva, quien dijo —en su programa de Willax TV— que la canción “Flor de Retama” es “cantada por senderistas”.

Durante la noche del miércoles, agrupaciones subieron a los balcones de la Plaza Mayor para cantar el tema musical originario de la región.

De igual forma, la artista Karla Sofía utilizó sus redes sociales para subir un video donde interpretaba esta canción. “Hoy y siempre defenderé lo que me identifica, lo que forma parte de mí, y no me quedaré callada ante tremenda falta de respeto”, dijo en la publicación de Facebook.

Asimismo, representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga realizaron la plantación simbólica en la Plaza Mayor de Ayacucho.

Hace unos días, el alcalde Yuri Gutiérrez y trabajadores de la comuna repartieron flores de la retama por calles céntricas. La iniciativa se replicó este jueves con el arribo a la región del ministro de Transportes, Eduardo Gonzales, quien fue recibido con un ramo.

Ministro Gonzáles recibió ramo de flores de la retama en su llegada a Ayacucho. Foto: Municipalidad de Huamanga

Pedido de rectificación

El último domingo, el Gobierno Regional de Ayacucho pidió a la periodista Milagros Leiva que rectifique su afirmación.

“Exigimos la inmediata rectificación y disculpas públicas de la señora Leiva, quien, con su irresponsable declaración, agravió a la población de la provincia de Huanta y de la región Ayacucho”, afirmó en el comunicado que publicaron.