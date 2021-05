Arequipa: mayores de 80 que no estén en padrón pueden registrarse

Veinte horas antes de que inicie el proceso de vacunación en cuatro distritos, recién la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) dio a conocer el padrón de los beneficiarios mayores de 80 años. La promesa fue que lo harían días atrás para evitarles inconvenientes a los adultos mayores de Mariano Melgar, Miraflores, Cayma y Socabaya. Christian Nova Palomino, titular de la Geresa, justificó el retraso. Señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) validó y envió la lista juntando a los inmunizados de la semana anterior. “Hemos tenido que hacer una depuración para evitar confusiones”, declaró.

El familiar del beneficiario puede hacer la consulta en la página web pongoelhombro.gob.pe. Recién la plataforma fue habilitado pasado el mediodía de ayer. Ruperto Dueñas, director ejecutivo de la Salud de las Personas de la Geresa, anunció que además se está publicando la lista en los 18 locales de inmunización.

Reniec advirtió a la Geresa que puede ocurrir que residentes no aparezcan en la lista pese a que lo indique el DNI. Para esos casos sus familiares deben acudir a los puntos de inmunización para inscribirlos entre hoy y mañana. Habrá un encargado de registrarlos. Ellos, junto a los rezagados que no hayan acudido en la fecha acordada, serán inmunizados el lunes 10 de mayo. También se inscribirá para enviar brigadas móviles a los domicilios. Nova advirtió que no se recibirán recibos de agua o luz para acreditar que viven en la localidad.

Dueñas advirtió que el proceso de vacunación durará 4 días. El jueves 6 y viernes 7 de mayo serán a los que estén en el padrón, el sábado se harán vacunaciones en domicilios a los ancianos que no puedan movilizarse y el lunes 10 a rezagados y casos especiales.v