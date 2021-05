VMT: denuncian que poste de telefonía Claro está a punto de caer

Con piedras, llantas y un cable, un poste de telefonía Claro se sostiene aún en el aire, pero en cualquier momento podría caer y afectar a algún transeúnte de la zona. Los vecinos de la calle Apurímac, en Villa María del Triunfo, denuncian que la estructura está a punto de derribarse.

La gerente municipal del distrito, Eillen Laos, señaló que enviaron cartas sobre el hecho a la empresa hace un mes. Así también, la comuna tuvo que paralizar algunas obras y cerrar esta vía, a causa del poste que podría ser perjudicial para todos los ciudadanos.

“El poste pertenece a la empresa Claro. Hemos estado comunicándonos y notificándolos para que retiren esto. El nivel de riesgo es muy alto y aún no obtenemos respuesta”, aseguró en América. Asimismo, expresó que no es la primera vez que tienen estos mismos problemas.

“Hemos tenido un poste en similares condiciones frente al Palacio de Juventud de Villa María del Triunfo. Lamentablemente, la empresa privada no respondió, pese a que enviamos reiteradas solicitudes”, dijo. Además, mencionó que tienen un carro del Serenazgo vigilando que nadie cruce esta avenida porque puede ocasionar un terrible accidente.

Por otro lado, la Municipalidad de Villa María del Triunfo aseguró que no pueden intervenir este poste al ser de propiedad privada. “Esto no es un caso aislado. La empresa debe hacerse responsable, ya que es un peligro latente para cualquier persona o niño que pase por aquí. No podemos perder más tiempo”, sostuvo.

Por último, manifestaron que ya van cuatro días desde que el poste medio está caído y la Municipalidad notificó desde hace un mes sobre el desperfecto de la estructura a la empresa.

