Óscar Ugarte: no está previsto vacunar a menores de 18 años

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que las vacunas adquiridas por el Gobierno de parte de diversos laboratorios no están previstas para aplicarse a menores de edad. Así lo afirmó en la conferencia ofrecida por la Presidencia del Consejo de Ministros este miércoles 5 de mayo.

“No está previsto vacunar a menores de 18 años. Ningún país lo está haciendo, salvo en el caso de Estados Unidos en el rango de 16 a 18 años, por consideraciones propias como país. La razón es que las vacunas que están circulando a nivel mundial no han sido ensayadas en adolescentes y niños, sino en mayores de 18 años, porque es en donde la incidencia se ha incrementado más”, señaló.

Óscar Ugarte enfatizó que los estudios para vacunar a ese segmento de la población aún están en curso: “Sabemos que varios de los laboratorios están haciendo estudios sobre la posible aplicación en niños, y si esto se demuestra, se justifica y tiene efectividad, el Perú tomará las medidas del caso porque, como ha sido dicho, tenemos cantidades suficientes”.

No obstante, el ministro de Salud recalcó que hay que confirmar si los niños y adolescentes no requieren un tipo de vacunación especial: “Algún laboratorio podría definir que se use una vacuna especial con dosis especiales. Entonces se negociaría, pero no está planeado. Lo que sí está planteado es intensificar las vacunaciones de acuerdo a los grupos de edad. Estamos en condiciones de completar las vacunas. Ustedes lo verán en los próximos días”, recalcó.