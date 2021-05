Herido por caída de mampara en Banco de la Nación: “Que no se pierda otra vida”

Sebastián Ufor Flores (40), uno de los heridos por la caída de una mampara en la sede del Banco de la Nación del Cercado de Lima, pidió una investigación del caso con la finalidad de que no ocurran incidentes similares. El hombre resultó afectado en las extremidades inferiores por este accidente.

El adulto mencionó que tuvo suerte en el hecho, ya que el vidrio no lo golpeó en la cabeza, lo cual pudo ser mortal. Este ciudadano es un padre de una bebé de meses de nacida.

“Creo que deberían hacer una inspección, para que no se pierda otra vida. El médico me dijo que, si el golpe que recibí en la pierna lo recibía en la cabeza, no la contaba. Vi en las noticias que no pudo sobrevivir la señora (herida en el incidente)”, sostuvo en RPP.

“Si no, hubiera dejado viuda a mi esposa y a mi hijita huérfana de padre. Sería bueno que tengan más cuidado y no haya otro accidente y más víctimas”, agregó. El último 4 de mayo, el incidente se suscitó al promediar las 3.30 p. m. en la entidad de la cuadra 8 del jirón Lampa cuando varios clientes aguardaban ser atendidos.

Esto dejó como saldo a cuatro heridos; sin embargo, horas más tarde, se confirmó la muerte de María Encarnación Damián Ventura (52) en una clínica local tras el accidente. Al respecto, el Banco de la Nación manifestó que personal de dicha entidad se encuentra en el nosocomio brindando todo el apoyo a la familia de la víctima; además, de reiterar su compromiso de cobertura total de la atención de los heridos en el accidente en su sede de jirón Lampa. Asimismo, enviaron las condolencias del caso.

