Comas: buscan a menor de 13 años desaparecida el último lunes 3 de mayo

Comas. La menor Dávana Belinda Reyna Reyes, de 13 años, se encuentra desaparecida desde el último lunes 3 de mayo.

Según la denuncia policial, la menor salió de su vivienda que está cerca del Complejo Turistico Recreacional Kochawasi al promediar las 3.20 p. m. el último lunes. Su madre indicó que la adolescente había ido a comprar unos útiles escolares sin mostrar ninguna actitud extraña. Sin embargo, tras lo que debía ser una breve salida, Dávana no regresó más a su casa. Pese a que llevaba su celular, no contestó ninguna llamada.

La señora Verónica Reyes Chauca (33 años) reportó que las cámaras de seguridad del colegio particular Henri La Fontaine de la zona apuntan hacia la tienda a la que su hija fue a comprar. No obstante, cuando solicitó a la institución educativa las grabaciones, el personal del colegio le indicó que las cámaras se encontraban descompuestas y que, por lo tanto, no cuentan con registros de la desaparición de la niña.

Asimismo, lo último que se supo de la menor provino del testimonio de una vecina, quien comentó a la madre que había visto a Dávana cerca de una cancha de fulbito, durante la tarde del martes 4 de mayo. Ante ello, la madre acusa una falta de rigurosidad en la labor de la Policía para poder localizar a su niña.

La progenitora ha pegado afiches por todo el barrio para ver si alguien más puede dar información sobre Dávana, quien llevaba un vestido rosado cuando fue vista por última vez.

La familia pide ayuda de la ciudadanía para poder ubicar a la adolescente. Si tienes información sobre su paradero, puedes comunicarte al número 989 533 733 o apersonarte a cualquier comisaría cercana.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

Desde octubre hasta diciembre del 2020, el nuevo sistema de búsqueda de desaparecidos permitió encontrar a más de 200 personas y, además, se han activado alrededor de 380 alertas de emergencia, con las cuales se optimiza la labor del personal encargado de ubicarlos.