Minsa: No se vacunará este martes 4 ni miércoles 5 de mayo en Lima y Callao

El Ministerio de Salud (Minsa) recalcó que este martes 4 y miércoles 5 de mayo no se vacunará contra el coronavirus a los adultos mayores de 70 años, ya que hubo una gran demanda durante estos días y faltarían dosis de Pfizer para continuar con la inmunización en Lima y Callao.

El viceministro de Salud lamentó que algunos adultos mayores no conocieran este detalle de la reprogramación de las fechas de vacunación. “Pedimos disculpas por esta reprogramación de fechas porque entendemos que no todos han recibido la noticia y desde temprano han ido a hacer su cola, pero solo hoy y mañana, en Lima y Callao, no se va a dar atención en los centros de vacunación”, dijo Gustavo Rosell De Almeida en Andina.

“La reprogramación se ha dado porque no se cuentan con las vacunas suficientes para atender a la población, ya que se ha superado la meta que nos habíamos programado. Lamentablemente, no todos los que estaban haciendo cola estaban programados para estos días. La demanda de vacunas ha sido superada en un 60%”, añadió.

Asimismo, la institución recalcó que el día jueves 6 de mayo se dará la desinfección de locales y cargado de vacunas, por lo que tampoco habrá inoculación. Así también, mencionó que el viernes 7 solo se utilizará para vacunar a personas que requieran la segunda dosis y con previa cita.

“El jueves no se atenderá porque es un día de desinfección de locales y cargado de vacunas. Es importante recordar que el vienes solo vamos a colocar segundas dosis a quienes ya estaban programados. Quienes iban a recibir su primera dosis este viernes 7 de mayo los estamos pasando para recibirla el lunes 10 de mayo”, dijo.

Por último, el viceministro exhortó a que los mayores de 60 no acudan a los vacunatorios, ya que aún no se ha concluido con el otro grupo. El Minsa publicó la reprogramación de las fechas, las cuales son las siguientes: