Falleció uno de los heridos tras accidente en Banco de la Nación

La noche de este martes 5 de mayo, el hijo de María Encarnación Damián Ventura, de 52 años, confirmó el fallecimiento de su progenitora tras el accidente ocurrido en el Banco de la Nación.

Según RPP Noticias, el joven salió de una clínica local muy afectado por lo sucedido y solo manifestó que su madre no había logrado sobrevivir; además, pidió a la prensa respeten su duelo, por lo que no iba a emitir mayores declaraciones.

En horas de la tarde, otro de los agraviados logró ser dado de alta tras no presentar heridas graves, pues al momento del accidente, él se había acercado a la ventanilla para efectuar una transacción.

“Cayó una mampara detrás de nosotros, solamente escuché un fuerte ruido y todo fue confusión. Lo único que atiné a hacer fue tocar mi cuerpo para ver si estaba bien y me di cuenta de que tenía un pedazo de vidrio en el ojo. Me recetaron unas medicinas y me dijeron que me iban a llamar del banco”, comentó.

Al respecto, el Banco de la Nación manifestó que personal de dicha entidad se encuentra en el nosocomio brindando todo el apoyo a la familia de la víctima; además, de reiterar su compromiso de cobertura total de la atención de los heridos en el accidente en su sede de jirón Lampa. Asimismo, enviaron las condolencias del caso a la familia de María Encarnación Damián Ventura.

“Un equipo del banco continúa en el nosocomio apoyando en todo lo relacionado a este lamentable desenlace. Asimismo, expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de la víctima y les ofrece todo el soporte necesario en este momento tan difícil. El Banco de la Nación reitera su compromiso de cobertura total de la atención de los dos heridos, así como de ofrecer la información que sea necesaria a las autoridades correspondientes a fin de esclarecer este lamentable accidente.”, se lee en el comunicado.