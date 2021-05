Chaclacayo: familia denuncia que no encuentra nicho para pariente fallecido

Una familia denunció que no encuentra espacio o terreno para enterrar a su pariente fallecido a causa de un infarto de miocardio reciente el pasado sábado 1 de mayo. De acuerdo a información del familiar, ya van tres días con el cuerpo en su casa, por lo que ha empezado a descomponerse.

Este grupo de personas no halló ningún lugar para que sepulten a su fallecido, ya que el cementerio de Chaclacayo y aledaños se encuentran repletos. Ante esta situación de posible foco infeccioso, ellos han optado por enterrar a su familiar en un jardín frente a su domicilio.

“Hemos ido a la Municipalidad para solicitar un terreno para la sepultura de mi hermano. Ellos me han dicho que no hay, y que solicite en otros cementerios. Ahí le mencioné que había ido a otros lugares a pedir y que me habían denegado ante falta de espacios”, mencionó Jenny Bautista, hermana de la víctima, en Canal N.

“Como es posible que me va a negar. Hoy he vuelto a regresar que no hay, y les dije que la solución es enterrarlo frente a mi domicilio”, agregó. La fémina expresó que las autoridades le negaron en dos oportunidades este servicio y ellos no pueden ir en otros lugares más lejanos porque no cuentan con los recursos.

“Esto se está volviendo un foco infeccioso y tenemos varios niños”, sostuvo. Agentes de serenazgo y de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para evitar este entierro en un jardín del sector. Este caso ya ha sido informado a la Municipalidad de Chaclacayo para que puedan dar una respuesta.

