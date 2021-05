Hermanos ofrecieron sus riñones por una cama UCI para su madre con COVID-19

Con el incremento de contagios por COVID-19, las camas UCI están ocupadas a nivel nacional, por lo que familias piden ayuda. Hace unos días, un joven ofreció su riñón para conseguir una cama para su familiar. Este caso se repite con dos hermanos que buscan conseguir dinero y encontrar un espacio para su madre.

Jhan Chang (28) y su hermana ofrecieron sus órganos para poder salvar la vida de su madre Ana Paredes, internada en el Hospital Negreiros del Callao. “Mi mamá está hospitalizada hace 11 días. Requiere una cama UCI. Su saturación está en 78, necesita una cama UCI”, sostuvo Chang a Latina.

“Ella necesitaba la cánula de flujo, pero el hospital no cuenta con la herramienta, hemos buscado la medida de meter el instrumento. Ayer quisimos darle de alta voluntaria, pero el hospital ya no me quiere entregar a mi mamá. Queremos trasladarla al Hospital Sabogal porque allá al menos te ponen la cánula”, indicó.

Jhan vivía en el extranjero, pero tras enterarse de que su progenitora dio positivo a coronavirus regresó a Lima. “Estoy día y noche tratando de encontrar una cama UCI para mi mamá”, dijo.

Los jóvenes piden apoyo a las autoridades para que puedan ingresar a su familiar a la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, junto a otros familiares, portan carteles en los que se clama apoyo para Ana Paredes, así como también incluye palabras de aliento para su pronta recuperación.

Si tiene información sobre una cama UCI, puedes comunicarte con Jhan Chang Paredes al 902 630 947.