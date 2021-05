Consejero de Moquegua es denunciado por prestar servicios al Callao

El Procurador del Gobierno Regional de Moquegua, Jorge Vergaray Ramos, denunció al consejero regional Luis Miguel Caya Salazar por haber prestado servicios como asesor del Gobierno Regional del Callao.

En la denuncia está incluida Juliana Negrón Quiñónez, Jefa de la Oficina de Agricultura y Producción del Gobierno Regional del Callao, quien solicitó los servicios del consejero.

Según la denuncia presentada por Vergaray Ramos, el consejero brindó su servicio como asesor jurídico en “temas de promoción y mejoramiento de las capacidades técnicas productivas de la micro y pequeña empresa de la industria panificadora”, en el Callao.

Por este servicio habría recibido el monto de S/ 5.000, cuya orden de servicio es el N° 0001427-expediente SIAF N° 0000001550, de fecha 18 de febrero del 2021. No solo fue un pago, pues el 10 de marzo de este año se giró una segunda orden de servicio N° 0001621-expediente SIAF N° 0000001854, por otros S/ 5.000.

El procurador señala que Caya Salazar no puede percibir en forma simultánea doble percepción económica del Estado, por lo que estaría incurriendo en el presunto delito de peculado doloso y negociación incompatible .

Respuesta

La República se contactó con Caya Salazar para escuchar su versión. La autoridad regional tildó esta denuncia como un “acto de venganza” por parte del gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas y de su hija Indira Cuevas Machaca.

“Esta denuncia no tiene ningún sustento. Como sabe el procurador, yo no recibo ningún sueldo del Gobierno Regional sino una dieta, que no es lo mismo. Tampoco recibo un sueldo del Gobierno del Callao. Mis servicios han sido mediante un contrato de naturaleza civil que sí está permitido”, señaló el consejero.

Caya agregó que estará a la espera de ser citado por la Fiscalía por este caso, pero asegura que no está incurriendo en algún delito. “Esto es una persecución política que afronto del 2019 porque yo he denunciado varias irregularidades de esta gestión”, finalizó.