Arequipa: este lunes vacunarán a 700 adultos mayores de 80 años en la UNSA

Este lunes 3 de mayo continúa la jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años en el Cercado de Arequipa. EsSalud prevé inmunizar a 700 personas para completar el padrón de beneficiados correspondientes a este distrito.

Sin embargo, la poca afluencia registrada en las primeras horas de este lunes en el estadio de la UNSA ha preocupado las autoridades.

Jorge Álvarez, coordinador de la jornada de vacunación, detalló a los medios de comunicación que, según el padrón, en el Cercado son 3.591 personas que se deben vacunar. Sin embargo, hasta el último viernes, solo habían atendido a 1.368.

Hay unos 508 pacientes que deben vacunar a domicilio y otra cantidad en albergues. Álvarez indicó que, de no completar este lunes el padrón, comenzarán a acudir casa por casa. “No podemos echar a perder las vacunas. Si al final no se logra ubicar a los adultos, iremos a vacunar a pacientes de edades menores que no puedan salir de casa”, agregó.

Las personas pueden llevar a sus familiares a vacunarlos al estadio de la UNSA hasta las 1.00 p. m.

Más puntos de vacunación

Hoy también se inmunizará a los residentes de los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero que quedaron rezagados en las jornadas de la semana pasada.

Miguel Ángel Yucra, informó que, para los rezagados, se habilitaron puntos de vacunación en el colegio Maria Murillo de Bernal y Centro de Salud de Zamácola, en Cerro Colorado, y el local social de César Vallejo, en Paucarpata.

Además, se dispuso puntos en el Parque La Melgariana y Palacio del Deporte en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.