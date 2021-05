Ugarte: Vacunación de mayores de 70 años podría acabar antes de lo previsto

Este domingo 2 de mayo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la población adulta mayor de 70 años podría acabar antes de lo planeado.

Durante la supervisión a un centro de vacunación en La Molina, Ugarte sostuvo que “por el ritmo que se está vacunando podríamos terminar con los mayores de 70 un poco antes de lo que habíamos previsto” e iniciar la inoculación en las personas mayores de 60 años. “Estamos dentro de lo programado”, agregó.

El titular de Salud precisó que entre el viernes 30 de abril, primer día de inmunización en dicho grupo etario, y el sábado 1 de mayo, se aplicó la dosis contra la COVID-19 a más de 160.000 adultos mayores de 70 años, así como algunos rezagados mayores de 80 años.

“En estos dos días se han batido récords. 165.000 es una contabilidad bien alta, de ellos 110.000 más o menos se han vacunado en Lima. Y, ¿por qué esta diferencia con regiones? Es que la mayoría de regiones ayer, por ser 1 de mayo, no vacunó. Acá sí hemos estado trabajando de continuo”, añadió.

Ugarte puntualizó que en Lima la cantidad de personas inmunizadas en dicho plazo representa la cuarta parte de adultos mayores de 70 años previstos para las tres semanas de inoculación que dispone esta fase de vacunación.

“110.000 de un total de aproximadamente 400.000 a 450.000 adultos mayores de 70 en Lima, podríamos terminar antes de lo programado”, apuntó.

Reitera que laboratorios solo negocian con los Gobiernos centrales

El funcionario comentó las afirmaciones emitidas el último sábado durante el debate en Chota por los candidatos que disputarán el balotaje del 6 de junio. En sus respectivas intervenciones, Castillo Terrones y Fujimori Higuchi aseguraron haber mantenido conversaciones con la embajada rusa para la adquisición de la vacuna contra el nuevo coronavirus Sputnik V.

“Las conversaciones que han sido mencionadas por los candidatos el día de ayer no dudamos de que sean así, pero lo que sí explicamos (...) es que los laboratorios negocian con los Gobiernos, no negocian con las empresas, ni con partidos, ni con candidatos. Incluso, no negocian con Gobiernos regionales o locales porque el Estado peruano representa a todos”, declaró Ugarte.