Trujillo: detectan perjuicio de S/ 644.000 en compra de 17 compactadoras

La Contraloría General de la República (CGR) reveló en un informe de auditoría que la adquisición de 17 compactadoras para la limpieza pública por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en el año 2019 tuvo irregularidades que han causado un perjuicio de 644.000 soles a las arcas ediles.

Se trata del informe n.° 3467-2021-CG/GRLIB-AC, elaborado por la Gerencia Regional de Control de La Libertad entre el 6 de marzo de 2019 y el 31 de agosto de 2020, en donde la CGR detalló la auditoría de cumplimiento con respecto al proceso de contratación para la adquisición de 17 camiones compactadores para el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), licitación adjudicada por la suma de S/ 7 millones 713 mil 750.

Según la CGR, se evaluó la oferta económica del postor que no cumplió con acreditar experiencia en la especialidad y se inició la puesta en operatividad de los vehículos sin la conformidad respectiva. En ese sentido, no se realizaron pruebas y verificaciones, a pesar de que no cumplían con las especificaciones técnicas ofertadas y presentaban averías.

En el documento emitido por el la CGR se menciona que tampoco se cumplió con la capacitación del personal a cargo de las compactadoras y, pese a ello, no se aplicó a la empresa la penalidad que correspondía.

Estos hechos ocasionaron que se le otorgue la buena pro a un postor que no cumplía con lo requerido en las bases y se produjo la afectación a la vida útil de las compactadoras y al servicio público, así como un perjuicio económico de 644.000 soles a la comuna de Trujillo.