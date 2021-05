Secocha es el Perú

Federico Rosado

“Un menor fue atacado por un delincuente con un objeto punzocortante, cuando la víctima trató de evitar el robo de celular. Esto sucedió en Secocha, Camaná. Tras el hecho, los hermanos recurrieron al centro de salud, pero no había atención”, informó el 29 de abril pasado La República.

Secocha queda en la provincia de Camaná, a 288 kilómetros de Arequipa capital. Tiene más de 20 mil habitantes. La principal actividad es la minería ilegal. No hay Policía, Defensoría del Pueblo, juez, fiscal, posta médica, no hay estado. Manda la delincuencia, trata de mujeres, alcoholismo, drogadicción. En Secocha la vida no vale nada.

Es el ejemplo de lo que un publicista ha llamado “los nadies”.

¿Cuántos Secochas hay en nuestro país? Miles, con millones de “nadies”. Que no tienen nada que perder, incluso la vida. Como el menor de la noticia: que pudo morir.

Hay “nadies” que mueren antes de nacer, porque sus madres no tienen donde atenderse. Si nace está condenado a la peor anemia de todas. Para ir al colegio tiene que caminar tres kilómetros. Si terminara el colegio, no hay instituto, menos universidad. Su destino es seguir siendo “nadie”.

Ése es el Perú que quiere respuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“...no existe la más mínima duda que si seguimos a este ritmo, Humala va a ser dentro de pocos años un conservador frente a un Huaynalaya… Si es que no forzamos la construcción de un estado regulador que obligue a los ricos a pagar impuestos y que no sea capaz de llevar esos ingresos donde se requieren; entonces, podemos estar seguros que los revolucionarios (del capitalismo) tendrán que salir corriendo del país”. Lo dijo el 2007, el intelectual Julio Cotler. Hace 14 años.