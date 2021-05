Proeza médica: recuperan visión de joven apuñalado en uno de los ojos

El pasado 22 de abril, David Lloclla, un joven de 25 años, fue atacado por un criminal cerca de su vivienda en la ciudad de Abancay. Tras ir al rescate de su cuñado, que estaba siendo asaltado, un delincuente le clavó un cuchillo a la altura del ojo izquierdo, el cual penetró también el cráneo de la víctima.

Sin embargo, una proeza médica logró salvar la vida y la visión de David Lloclla. Luego de ser trasladado a Lima, la vida del joven pudo ser salvada por los especialistas del Hospital María Auxiliadora.

Primero, los médicos lograron salvar la vida de David, a pesar de lo comprometido que había quedado el cerebro tras ser atravesado por el arma punzocortante. Luego, en la misma operación en la que se intervino también su cuello y su ojo izquierdo, los oftalmólogos y neurocirujanos que lo atendieron lograron salvar también la visión del ojo en cuestión.

“Dios hace unos milagros tan hermosos que para uno a veces es difícil reconocerlo. Ahora estoy más feliz. Solamente me puse a pensar en Dios. Porque yo pensaba que me iba a morir o que algo malo me iba a pasar”, declaró David Lloclla a América Televisión.

“Gracias a Dios no ha perdido la visión. Se ha reconstruido toda la cavidad orbitaria y el paciente ha quedado normal. El daño causado por esta arma punzo penetrante, no sabíamos la repercusión que iba a tener”, declaró uno de los médicos que vieron el caso.

Tras ser salvado por los doctores del Hospital María Auxiliadora, David Lloclla recibirá el alta médica en unos días y podrá retornar a su natal Abancay, en donde lo esperan su esposa y sus dos menores hijos de 5 y 2 años de edad.