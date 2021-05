Paralizan obras en hospital de Cañete por falta de pago a trabajadores

Trabajadores de la empresa Consorcio Hospital Cañete denuncian la falta de pago a más de 100 colaboradores, quienes optaron por paralizar la obra a modo de protesta. Ellos piden a las autoridades una pronta solución para continuar con el tan ansiado hospital regional de la provincia.

La construcción del nosocomio, que lleva más de siete años en obras, nuevamente se ve afectada con la paralización de los trabajos en plena emergencia por la segunda ola de contagios de la COVID-19. Los trabajadores de dicha construcción señalan que hace varios meses no perciben su sueldo.

“A nosotros nos pagan semanal, pero hace seis semanas que no nos pagan. Incluso, al personal administrativo, choferes, almaceneros, ingenieros y técnicos les deben meses. Por eso hemos tomado la decisión de paralizar la obra como una medida de fuerza porque no hay una fecha de pago hasta ahora. Simplemente, la empresa nos dice no podemos pagarles porque el Gobierno regional no nos están pagando las valorizaciones.”, refiere Percy Rojas, secretario general del comité de obra.

La construcción del nuevo Hospital Regional de Cañete está paralizada desde hace más de una semana, por ello, los obreros exigen a las autoridades competentes una pronta solución.

“Hacemos un llamado al gobernador regional Ricardo Chavarría, que venga y nos explique, ya que nadie se quiere hacer cargo hasta el momento.”, sostuvo Percy Rojas.

