Huancayo: enfermera pedía S/ 4.000 a familiares a cambio de una cama UCI

Una enfermera del Hospital Daniel Alcides Carrión, de la región Huancayo, ofrecía camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a cambio de un previo pago de S/ 4.000.

De acuerdo a la denuncia de un ciudadano a Exitosa, Nataly Palomino Sánchez, de 33 años, le ofreció, el último miércoles 28 de abril, el ingreso al área de emergencia para su madre, quien está grave tras contraer el nuevo coronavirus.

“Le entregué S/ 4.000. No me mostró ningún carné, me dijo que trabajaba en el Hospital El Carmen y el Hospital Carrión. Nosotros le dimos el dinero en efectivo el mismo día que hospitalicé a mi madre”, detalló.

Asimismo, indicó que su progenitora falleció a la espera de una cama UCI para poder seguir luchando contra la enfermedad. Tras esto, le pidió a Palomino que le devuelva el dinero, pero se habría negado.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo. Por su parte, el doctor Juan Carlos Vergara Quintanilla, médico del área COVID-19 del Hospital Carrión, sostuvo que están realizando el estudio correspondiente del caso y que no se “permitirán este tipo de acciones”.

“(La enfermera) que ha participado en la entrega de este dinero aparentemente ha estado en conversaciones con personal nuestro”, lamentó.

El 8 de marzo se dio a conocer un caso similar en la unidad de cuidados intensivos del hospital Rebagliati. Se develaron audios del doctor Herrera, quien pidió un pago de 1.500 soles para tramitar un ingreso.

“Escúchame, tiene un costo, tiene un monto. 1.500 soles. Depositas a nombre de Kelvin Wilfredo Fernandez Canales, DNI: 30406595, envía 700 y los otros 800 envías apenas está ingresando o cuando te digan ya está en cama UCI“, expresaba en las llamadas telefónicas a las que pudo acceder La República.