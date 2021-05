Chorrillos: asaltan dinero y motocicleta con arma de fuego en cevichería

El dueño de una cevichería inaugurada hace tres meses, ubicada en la urbanización Los Centros, en Chorrillos, sufrió el robo de dinero en efectivo y la motocicleta con la que laboraba a manos de dos sujetos que ingresaron a su local con una arma de fuego.

De acuerdo a su relato brindado a Canal N, ya había cerrado su local, pero dejó la puerta enrollable abierta para meter una máquina exhibidora. Fue ahí cuando los delincuentes ingresaron y lo amenazaron.

“Volteo y me sorprenden con la arma. Eran dos, la que estaba delante me apuntó y había dos mototaxis afuera. Le dije ‘ya perdí'. Me quitaron el celular y me obligaron a ingresar al baño”, indicó.

Los malhechores se llevaron en total S/ 1.600 que el empresario iba a utilizar para pagar el local y una motocicleta que servía para hacer los repartos a domicilio valorizada en S/ 6.000.

“El local es alquilado, tenemos tres meses recién... Nos choca, estamos comenzando recién, tenemos tres meses. Es una moto Lifan Liberty de plaza 10097D, si por ahí, con el apoyo de la comunidad, la pueden ubicar”. detalló.

Cualquier información que pueda ayudar a recuperar su vehículos o que pueda colaborar con las investigaciones puede ser comunicada al 923150131.

Roban concentradores de oxígeno

Una banda de delincuentes se llevó dos concentradores de oxígeno tras simular ser clientes en el distrito de Chorrillos, el último domingo 18 de abril.

La víctima contó, en una entrevista con América Noticias, que los falsos compradores lo contactaron por internet para manifestar su intención de adquirir los concentradores valorizados en S/ 6.500 cada uno.