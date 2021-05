Fiestas que reúnen a más de 100 personas, constantes intervenciones a locales clandestinos de venta de alcohol y hasta peleas de toros con autorización es lo que se ha registrado en las últimas semanas en Arequipa. Todo como si el virus de la COVID-19 se hubiera extinguido.

El jefe de la IX Macro Región Policial, general PNP Víctor Zanabria, declaró que cada fin de semana se realizan alrededor de 200 “fiestas covid” en Arequipa.

En la otra cara de la moneda, decenas de familias en la región viven momentos dramáticos al intentar salvar la vida de sus seres queridos. Solo el viernes, 23 personas fallecieron, el jueves fueron 22, el miércoles 19, el martes 15 y así las cifras de muertos son fluctuantes.

Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, a diario se detectan entre 400 a 500 casos nuevos. Los hospitales están al límite.

Entonces, ¿si la realidad es tan cruda, porque hay gente que acude a fiestas, que se expone a sí misma y a sus familias?

La psicóloga especializada en el ámbito social y docente de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Rossmery Arce Delgado, refiere que esto es producto de la denominada fatiga pandémica, concepto bautizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la reacción ante las prolongadas cuarentenas y restricciones por el coronavirus.

El deseo de los ciudadanos con restricciones es relacionarse más, aún cuando el riesgo de contagio y muerte persiste.

El decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa, Carlos Solís, coincide en que hay un agotamiento en la población y ya no se asume conciencia respecto a la enfermedad.

Seres sociales

La psicóloga explica que el ser humano es social por naturaleza y se desenvuelve en una colectividad. Por eso busca estar en contacto con otras personas.

Sin embargo, hay otros factores que llevan a actuar a las personas de esa manera. Uno es el hecho que las personas no llegan a comprender bien el sentido de las reglas que dicta el gobierno. “Eso desencadena que no las internalicen y la ven como una regla que la dan de afuera y no se la creen”.

En las personas que sí se genera una percepción de riesgo y, por lo tanto, de respeto a las normas son aquellas que han padecido el virus o han tenido un familiar contagiado. “Por eso se dice que hasta que no lo vivan, no van a entender la magnitud de este problema”.

Y por otro lado, están los que sí se contagiaron y fueron asintomáticos o no les afectó mucho. Van esparciendo entre sus círculos la idea de que si se contagian no les va a pasar nada.

Individualismo

El sábado 21 de abril, más de 200 jóvenes fueron intervenidos por la Policía Nacional en fiestas. Un centenar de ellos en el Cercado y el resto en el distrito de La Joya. En el primer evento, los padres de familia llegaron a recoger a sus hijos a la comisaría de Palacio Viejo. Y en el exterior, se produjeron algunos entredichos. “¿Por qué no educan a sus hijos?, saben que estamos en estado de emergencia y sin embargo, lo permiten”, les dijo un ofuscado ciudadano a los padres. Pero ellos, solo atinaron a gritarle.

La psicóloga Rossmery Arce señala que esta conducta entra a tallar un factor individual, en el cual hay personas que no se reconocen como parte de un grupo y creen que lo que hagan o dejen de hacer, no le va a afectar a nadie y solo a ellos. “Estos padres piensa, bueno si mi hijo se enferma, solo nosotros nos vemos afectados, no los demás. No hay una identificación con la comunidad”, refiere.

Para el decano Solís, estas personas tienen una conducta disocial, porque piensan que las normas no son para ellos y no respetan estas nuevas normas de convivencia. Arce agrega que es necesario tomar conciencia que la acción de uno repercute en los demás. ❖

Salud mental en pandemia

De acuerdo a la OMS, debido a esta pandemia, el 60% de la población va a sufrir trastornos en su salud mental. Frente a ello, Solis manifestó que el Colegio de Psicólogos presta atención gratuita a través de línea telefónica. Los números pueden encontrarse en su página web: cpsicologosaqp.com.pe.