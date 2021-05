Arequipa: perjuicio en Municipalidad de Yanahuara por anulación de sanciones

Arequipa. Contraloría detectó un perjuicio de 224 mil soles en la Municipalidad de Yanahuara, por archivar 27 procesos sancionadores por propaganda electoral en zona monumental. La entidad, también halló responsabilidad civil y administrativa en 5 funcionarios.

Los hechos se retrotraen a agosto del 2018, previo a las elecciones regionales y municipales, cuando se emitieron 27 actas por propaganda electoral no permitida. Sin embargo, el 5 de marzo del 2021, la Gerencia Municipal anuló los procesos sancionadores, bajo el argumento que no se notificó a las organizaciones infractoras, lo que habría vulnerado su defensa. Según el órgano de control, ello no era causal de nulidad.

Son 14 movimientos regionales beneficiados con la nulidad, entre ellos Juntos por el Desarrollo de Arequipa, tienda con la que postuló el alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta.