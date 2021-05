Organizan rifa solidaria para ayudar a bombera que sufrió grave accidente

Rosario Roca Pereda se desempeñaba como bombera voluntaria hasta que, en los últimos meses, su familia se vio afectada por la COVID-19. Sus padres y otros miembros de la familia contrajeron la enfermedad. Para poder sostener sus tratamientos, la joven se vio en la necesidad de endeudarse para atenderlos. Para inicios de abril, los familiares contagiados lograron superar la enfermedad.

“Mi papá estuvo más grave. Tuvo que estar en una cama UCI del hospital Almenara. También se habían contagiado mi mamá, mi hermana, mi sobrino, mi novio, mis primos, y una tía que era hermana de mi papá y falleció”, contó Rosario para La República, al describir las complicaciones que tuvo que atravesar su familia debido al virus.

No obstante, tras la recuperación de su padre y de la mayor parte de sus familiares, la joven se accidentó sufriendo una caída en su casa, la cual dejó muy afectada su columna vertebral. Así, en medio de esta situación, la bombera requiere de una cirugía y de diversos tratamientos para poder volver a caminar con normalidad.

Rosario también necesita una referencia para EsSalud. Foto: Rosario Roca Pereda / Facebook

“Me llevaron a emergencias de la Clínica Internacional de Lima porque no podía caminar. Me dijeron que necesito una operación porque se está presionando el nervio ciático, lo que provoca ese dolor intenso en la parte de la cadera y la espalda. Me indicaron que necesito ser operada, que me coloquen unos pernos y una placa de titanio”, comentó.

En esa línea, para poder recaudar fondos, sus compañeros de la Escuela Básica de Bomberos organizaron una rifa solidaria que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo a las 8 p. m. El costo es de 5 soles e incluye premios como una corrección de pintura para auto, una clase de surf en la playa Los Yuyos, un mes de membresía para entrenamiento físico online, entre otros.

Estos son los detalles de la rifa. Foto: Bomberos Nuestra Señora de la Asunción de Maria - Chilca 133 / Facebook

Además de la ayuda que pueda recibir a través de esta rifa, Rosario solicita también que se pueda concretar una referencia en EsSalud, pues resulta muy complicado para ella y su familia recaudar el dinero que le permita atenderse de forma privada. Según pudo averiguar, su operación y tratamientos costarían entre 40.000 y 60.000 soles en una clínica particular.

“He solicitado una referencia para EsSalud hace ocho días, pero no he logrado respuesta. Me apersoné a preguntar porque no había teléfonos de contacto, pero me dicen que no se me ha dado la referencia”, explica.

Rosario solicita el apoyo para poder recuperarse, no solo por su temor a no volver a caminar, sino también por la necesidad de cuidar a sus padres, quienes son adultos mayores que aún se están recuperando de las secuelas de la COVID-19.

Quienes quieran participar en la rifa pueden hacerlo por los siguientes medios:

Interbank:

Cta. 2003088940429

CCI. 00320001308894042934

BCP:

Cta. 19418735543089

CCI. 00219411873554308997

Yape:

992074810 (Rosario Roca Pereda)

Para confirmar su número de rifa, enviar nombre completo, DNI, celular y voucher de abono por WhatsApp al 949253030 (Anthony Kim).