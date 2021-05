Hombre denuncia que sujetos pidieron un préstamo de S/29.400 a su nombre

Manuel Zapata Pérez de Villa, un ingeniero de 41 años, denunció que presuntos delincuentes usurparon su identidad en tres entidades distintas. Primero, obtuvieron un chip y, con este, un préstamo a su nombre por S/ 29.400 soles.

El hombre relató que se dio cuenta de que algo raro sucedía cuando estaba utilizando su celular y se quedó sin datos móviles. Al revisar su correo, se percató que le había llegado un mensaje de la empresa Movistar con un contrato.

Cinco días después, recibió en su bandeja de correo electrónico otro mensaje, donde se le informaba de la aprobación de un préstamo que él no había solicitado.

“Veo un correo del Banco Falabella, que había pedido un préstamo de S/ 29.400. También otro en el que había hecho una transferencia a otra cuenta mía suplantada, esta vez en Mi Banco”, detalló en una entrevista con Canal N.

“Cuando me acerco me dicen que había sido creado en Trujillo. Les digo ‘pero yo tengo mi DNI’... luego me indican que han creado la cuenta a mi nombre con un documento C4″, agregó.

Los sujetos, de esta forma, transfirieron el total del dinero solicitado ilegalmente a la nueva cuenta y luego procedieron a retirarlo. “He pedido permiso en el trabajo para hacer estas gestiones”, indicó.

Zapata ya estableció la denuncia ante la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. “Espero que las autoridades se den cuenta que estamos vulnerables ante este tipo de estafas. Tengan cuidado con todos los mensajes de texto y correos fraudulentos”, exhortó.

El Banco Falabella, en tanto, afirmó que se cancelaron los productos abiertos fraudulentamente y que se anularon todos los movimientos no realizados por el cliente. Mi Banco informó que se están realizando las investigaciones correspondientes, al igual que Movistar.