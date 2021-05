En mayo se espera inmunizar a un millón 300 mil mayores de 70 años

Que no haya más inconvenientes. Mayo será el mes que más vacunas contra el Covid-19 recibirá nuestro país. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se tiene previsto que arriben 2 millones 800 mil dosis de Pfizer (700 mil por semana) y 510 mil de AstraZeneca, lo que hace un total de 3 millones 310 mil dosis.

Con esta cantidad se podrá inmunizar a un millón 309 mil peruanos de entre 70 y 79 años y continuar, luego, con los 2 millones 300 mil mayores de 60 años, pues llegarán más lotes en junio. Así lo precisó el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell.

Ayer, precisamente, en Lima y Callao comenzó la inmunización de más de 400 mil adultos mayores de entre 70 y 79 años en 50 puntos de atención.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, supervisó diversos puntos estratégicos con el fin de que se cumpla la meta de vacunar a 25 mil personas por día. Para eso, el proceso se realizará todos los días de 7 a.m. a 4 p.m.

“Cuando en dos o tres semanas culminemos con esta población (ciudadanos de entre 70 y 79 años), vamos a empezar con los de 60 a 69 años, que son un grupo todavía mayor”, señaló Ugarte, quien inició su jornada de inspección en el colegio Manuel Polo Jiménez, de Surco.

El titular del Minsa dijo también que los adultos mayores de 80 años que no fueron inoculados en las semanas previas aún pueden acudir a la sede más cercana a su casa portando su DNI. “Ya hemos encontrado varios casos, que por diversas razones no pudieron venir. No han perdido su oportunidad, esta es su oportunidad”, dijo.

Pero pese a su labor de control, ayer hubo problemas en algunos vacunatorios. En Plaza Norte, el personal de salud no quiso inmunizar a las personas mayores de 80 años. Lo mismo pasó con aquellos de provincias que viven en Lima y Callao.

Similar situación ocurrió en San Martín de Porres. Desde temprano, decenas de personas de 70 años formaron colas en los exteriores del parque zonal Mayta Cápac; sin embargo, tras horas de espera, les dijeron que ahí solo inmunizaban a quienes llegaban en auto. “Nos dijeron que vayamos al colegio José Granda. Muchos no se vacunaron”, denunciaron afectados.

Por la tarde, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, señaló que estos temas se regularizarán.

Avance en regiones

A través de sus redes, la primera ministra, Violeta Bermúdez, informó que el primer lote de dosis para adultos mayores ya llegó a todas las regiones. “A vacunarse con optimismo y esperanza, sin saltarse la cola”, dijo.

Así, en Cajamarca se empezó con este proceso con 9.360 mayores de 80 años de siete distritos: Jaén, Cutervo, Chota, Cajamarca, Celendín, Cajabamba y Los Baños el Inca. En tanto, en Arequipa, siguieron las largas colas en los vacunatorios.

Centenarios vacunados

Momentos muy emotivos se dieron en Huánuco y Chimbote.

En la primera región, Marcelino Abad Tolentino, de 121 años, fue vacunado contra el Covid-19 en el centro poblado de Huacachi, provincia de Pachitea. “Quiero vivir cien años más”, dijo ‘Mashico’, uno de los peruanos más longevos.

En Chimbote también se inmunizó a Santos Natividad Castillo, héroe de la guerra del 41.

Huánuco, vacunas

La UPCH responde sobre voluntarios

La Universidad Cayetano Heredia informó anoche que ha enviado la información solicitada por el INS para enmendar el protocolo presentado por los responsables del ensayo clínico.

También indicaron que se han reunido con representantes de la Defensoría del Pueblo, el INS y los voluntarios para reiterarles su preocupación por la pronta aprobación del protocolo que hará posible la adquisición de suministros y vacunas.

“La fecha de vacunación dependerá de la rapidez con que se aprueben los trámites”, señala la UPCH, un día después de que los voluntarios advirtieran que iniciarían demandas.

Inmunizarán a estudiantes de Medicina

Hoy y mañana se iniciará el proceso de vacunación de los internos de Medicina. Se realizará en la Casa del Médico, en Jesús María. Como lo contó La República, solo se había inmunizado al 6% de los estudiantes que están por ingresar a los hospitales del país. Ellos hasta ayer seguían realizando protestas.

El ministro José Elice señaló que en lo que va del año 852,604 personas fueron intervenidas en el ámbito nacional por incumplir las medidas dispuestas por el Gobierno.

El presidente Francisco Sagasti descartó un eventual apoyo a la candidata a vacuna peruana, pues solo se ha quedado en pruebas con animales.

Coronavirus en Perú, vacunados

