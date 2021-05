Arequipa: alcalde de Juliaca se recupera favorablemente de la COVID-19

El alcalde de la provincia de San Román (Juliaca), David Sacacahua Yucra, se recupera favorablemente de la COVID-19. El burgomaestre se encuentra internado hace una semana en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobado de EsSalud, en la ciudad de Arequipa.

Su hijo Jean Carlo fue quien dio la noticia de la recuperación del funcionario. El joven transmitió un video desde la cuenta de Facebook de su padre mostrando la vigilia que familiares y amigos realizaron el último viernes 30 de abril por la noche para pedir la pronta mejora de la autoridad provincial.

“Hoy me dijeron que mi papá se está recuperando favorablemente. Quiero agradecer a todos por sus oraciones, hoy estoy orando por mi ‘Cochito’, me dijeron que no tengo que estar triste, ni yo ni mi familia, pues compartimos un lazo enorme y tengo que mandarle muchas energías positivas, fuerzas y sobre todo fe. Papá, aquí estamos los que te queremos tanto en Juliaca como en Arequipa, estamos contigo viejito”, se lee en la publicación que realizó el joven en Facebook.

Visiblemente emocionado, señaló que no conoce la ciudad, pero aun así se encuentra aquí esperando que su padre salga del hospital para poder regresar juntos a Juliaca. “Quizá no pueda entrar al hospital, pero aquí estoy afuera, siempre. Mi papá está allí adentro y sé que se va a sanar”, agregó.

Un grupo de familiares y amigos del alcalde realizaron ayer por la noche una vigilia en los exteriores del nosocomio. Con velas en mano, ofrecieron diversas oraciones para pedir la pronta recuperación de Sucacahua Yucra.