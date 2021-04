Puente Piedra: amenazan con asesinar a empresario si no paga S/ 7.000

Con información de María Pía Ponce / URPI - GLR

Florian Julca García es un empresario que confecciona sujetadores para el cabello desde hace dos años, una actividad que le ha permitido sacar adelante a su familia. Sin embargo, desde hace dos semanas vive una pesadilla. A su vivienda en Puente Piedra llegó una hoja impresa en donde lo amenazaban de muerte si es que no paga la suma de S/ 7.000.

Ante el temor de que a sus seres queridos les pasara algo, en especial a su esposa e hijo de 8 años, decidió depositar S/ 2.000 soles, ya que no tenía la cantidad que los delincuentes le solicitaban.

Pero para los extorsionadores no fue suficiente. “Pensando de que no me iban a pedir, una semana después me pidieron S/ 3.000 soles”, cuenta en declaraciones a La República.

A pesar de haber entregado parte del dinero, las amenazas siguieron llegando a través de mensajes de texto y hasta un video en donde se ve a una persona rastrillando un arma .

Por ese motivo, el negociante ha decidido contar su caso de forma pública esperando que la denuncia puesta en la Dirección de Investigación Criminal acelere.

Por el momento, ha puesto cámaras de seguridad en los exteriores de su vivienda y ha solicitado el resguardo a la comisaría del sector. Sin embargo, afirma que el patrullaje no es constante. “Han tratado de ayudarme pero me han dicho que no pueden. Suben una vez, no pasan tanto”, comenta preocupado.

El hombre teme que al exponer su denuncia en los medios de comunicación haya más represalias en su contra y su familia. En tal sentido, pide a la Policía que le brinden garantías.