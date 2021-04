Piura: ronderos azotaron a un hombre acusado de infidelidad

Las rondas campesinas en Piura decidieron castigar con azotes a Nilton Carreño Pulache (22) , quien fue acusado de infidelidad por su esposa. La sanción se hizo efectiva en el local del grupo de seguridad comunal de Tambogrande.

El presidente de los ronderos locales, Germán Juárez, informó a Panamericana que recibieron la denuncia de Esther Martínez Duran, la mujer víctima del presunto engaño. El pasado martes 27 de abril, los comuneros dieron con el paradero de Carreño en el asentamiento Juan Velasco Alvarado.

Tras ser juzgado ante la ronda campesina, Nilton Carreño fue sentenciado a recibir diez azotes en presencia de su esposa . Estos se hicieron efectivos con el sujeto recostado boca abajo.

“Si tu padre no te dio consejos, ahora me toca a mí decírtelos”, se escucha al ejecutor antes de aplicar la sanción. Tras advertirle que no se mueva, propina los latigazos mientras menciona que “ esto es para que respetes y otro día no lo hagas . Me da tanta pena que, todavía 22 años, engañes en estas condiciones”.