José Elice: “En abril se ha intervenido a 6.513 personas a nivel nacional”

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, José Elice, indicó que en lo que va del mes de abril se ha intervenido a un total de 6.513 personas a nivel nacional, y solo en este año se han detenido a 852.604 ciudadanos.

Asimismo, agregó que entre febrero y lo que va de abril los agentes han aplicado 290.304 multas a quienes cometieron infracciones como transitar por la calle en horarios no permitidos sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el Documento Nacional de Identidad.

Además, señaló que las Fuerzas Armadas colaboran de manera activa en la lucha contra la pandemia. En los últimos ocho días las aeronaves de las FF. AA. han efectuado once vuelos de apoyo a diversas regiones trasladando seis plantas de oxígeno, 117 balones, vacunas, medicinas y equipos médicos.

“El 23 de abril se trasladaron 117 balones de oxígeno a Tarapoto (San Martín); el 24 de abril, 600 kits de raciones alimenticias, medicinas y dispositivos médicos a Puerto Maldonado (Madre de Dios), el 26 de abril, 9.360 dosis de vacunas y dos plantas de oxígeno a Cajamarca; el 27 de abril, dos plantas de oxígeno a Trujillo (La Libertad)”, detalló.

¿Cuál es la multa por transitar durante el toque de queda?

La multa económica para quien incumpla el horario del toque de queda asciende a 379 soles.

¿En qué casos se puede salir de casa durante el toque de queda?

Las personas deben permanecer en sus casas durante el horario del toque de queda y no salir de ellas bajo ningún motivo, excepto en casos de emergencias.

