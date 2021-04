JNE embargó cuentas bancarias de mujer que no votó en el 2016

La ciudadana Delia Ruiz Arteta denunció que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó que sus cuentas bancarias fueran embargadas, debido a que no realizó el pago de la multa correspondiente por no ejercer su derecho al voto en los comicios del año 2016 , razón por la cual ha demandado a la institución.

Ruiz indicó que ella no acudió a votar en la primera vuelta, pero sí en la segunda. Sin embargo, el organismo electoral aplicó multa por ausencia en ambos procesos.

“Ellos lo que han hecho es avisar a los bancos para que ellos puedan embargarme el monto de la multa de estas dos elecciones, que es S/254 . (...) No se me notificó, por eso no tenía conocimiento de esto, sino también hubiera tenido la oportunidad de defenderme, porque yo sí he votado”, indicó la ciudadana a las cámaras de América Noticias, mientras mostraba su DNI con los hologramas que certifican haber sufragado.

Jaime Delgado, abogada de la demandante, indicó que el JNE cometió atropello debido a que no realizó notificación alguna del embargo. “ El problema es que cuando cualquier autoridad quiere iniciar un proceso coactivo tiene que notificarle previamente a la persona , requerirlo, darle un plazo para que pague, si no están privando del derecho de defensa. El jurado de frente embargó todas sus cuentas, lo cual genera un problema”, puntualizó.

Además, puntualizó que la deuda por no sufragar tiene una vigencia de cuatro años, tiempo que se cumplió en el 2020.

Delia Ruiz solicitó al JNE que revise su caso y añadió que está dispuesta a pagar lo que le corresponde, “que es S/74, no S/254, porque debo solamente de la primera vuelta, mas no de la segunda vuelta”.

