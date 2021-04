Arequipa: el martirio que viven adultos mayores para vacunarse

“Tengo reumatismo y debo esperar en la cola. ¡Cómo es posible!”, reclama Delia de 83 de años quien no puede aguantar las lágrimas. Su hija acota que también sufre de hipertensión. Acudieron a las cinco de la madrugada al Palacio del Deporte, uno de los dos puntos de vacunación para mayores de 80 años en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. En simultáneo también se inmunizó en los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata y Cercado.

Los adultos mayores sufrieron un martirio. Muchos acudieron solos y soportaron el frío primero y el abrasador sol después. En el Palacio del Deporte la cola bordeó el recinto. Algunos, pese a que madrugaron, encontraron un gran número de gente esperando. La vacunación empezó tarde, recién a las 7.45 horas. Algunos denunciaron la venta de sitios.

Otros ancianos fueron conducidos por sus parientes en vehículos. Esto generó reclamos por que se hizo una segunda cola para un número determinado de casos. “Mi papá tiene 90 años y no puede moverse con facilidad”, explicó uno de sus familiares. En tanto, un anciano se desmayó al mediodía.

La ola de asistencia fue mayor en el estadio de la Unsa. “Deben abrir más puertas, organizar mejor”, se quejó una adulta mayor en silla de ruedas que soportó el frío de la madrugada. Y es que solo se habilitó la puerta principal de ingreso al estadio. Aquí la fila dio la vuelta al estadio y al Área de Sociales de la Unsa.

“Es lamentable que nos hagan esperar tanto, no tiene sentido que desde la 5 de la mañana nos hagan esperar tanto”, reclamó otro familiar. Seis horas en promedio tardaron los adultos mayores en vacunarse si llegó entre las 5 a 7 de mañana.

Los que tuvieron la posibilidad de llevar bancas o comprase paraguas, soportaron en mejores condiciones que otros. Algunos ancianos se perdieron, como Salomé de 91 años. Sufre una dolencia en la cadera y no podía movilizarse sola. “He venido con mi hermano y me dejado en la cola”, relató preocupada.

Doris de 93 años también acudió sin nadie y estuvo desorientada. Personal de la Cruz Roja la tuvo que socorrer. Un adulto mayor sufrió una caída, otro padeció presión y otro presentó problemas respiratorios. “No es justo que estén aquí horas. Deben cambiar de estrategia”, reclamaron parientes.

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud, Edilberto Salazar, indicó que no esperaban la cantidad de gente que acudió a la Unsa y al Palacio del Deporte. “No pensamos que iba a venir tanta gente. En un día vacunamos al 60% de lo que teníamos que hacer en 6 días”, sostuvo. El 40% de los inmunizados no residen en el Cercado dijo. Adujo que para hoy mejorará la atención. Duplicarán de 15 a 30 brigadas de vacunación en la Unsa, instalarán toldos y sillas en la entrada y iniciarán la jornada a las 6.00 horas de hoy.

En los 4 distritos se vacunó a 5.519 personas, el 50% para las 11.700 dosis de Pfizer que llegaron a la región. Para evitar que se repita esta afluencia de gente, hoy la Gerencia Regional de Salud dispuso que solo se vacunen a quienes su DNI indique que viven en estas cuatro localidades.v

Nuevas disposiciones para hoy

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa comunicó que no serán vacunados los que no residan en los distritos de Cerro Colorado, Bustamante, Cercado y Paucarpata. Esto para evitar largas colas como lo ocurrido hoy. Mientras que para Paucarpata se redujeron los puntos de vacunación a dos: en el colegio José Carlos Mariátegui y en el parque Nuevo Perú; mientras que para Cerro Colorado quedan el Complejo Rayo Chachani y el colegio María Murrillo Bernal. En el Cercado y Bustamante no hay modificación en los vacunatorios. Además se precisó que quienes no puedan acudir a los puntos, los familiares deben constituirse a los locales con el DNI para solicitar una unidad móvil que los vacuna en su domicilio.