Adultos mayores de 70 años madrugaron para recibir primera dosis de Pfizer

Tras culminar la fase de vacunación para adultos mayores de 80 años, ahora es el turno del siguiente grupo etario, los de 70 a 79 años. Por ello, este viernes 30 de abril, a tempranas horas de la mañana, se registró una gran cantidad de ancianos en la sede del Polideportivo de Limatambo, en San Borja.

“Me siento muy feliz y agradecida, están demostrando mucha responsabilidad, un exceso de trabajo por parte de los médicos. Felicito a todo el personal de salud, me siento orgullosa de ser peruana y de poder ser parte de esto”, dijo una de las asistentes a Panamericana Norte.

Asimismo, otro de los adultos mayores de 74 años expresó su total felicidad de ser inoculado con la vacuna Pfizer, pues la espera ha sido muy larga y el temor a contagiarse con el virus y terminar en un hospital ha estado latente.

“Estoy muy feliz, ya falta poco para estar protegido. Yo he estado encerrado por la pandemia no me he movido de la casa de mi hija. Después de la vacuna igual me voy a seguir protegiendo”, enfatizó.

¿Cuándo comienzan a vacunar a adultos mayores de 70 años?

Este viernes 30 de abril empieza la vacunación de las personas adultas mayores de 70 años en Lima y Callao, según informó Arturo Granados, asesor para inmunización del Ministerio de Salud.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?

En caso desees averiguar si te corresponde inmunizarte en esta etapa, debes ingresar a la plataforma digital Pongo el hombro por el Perú, habilitada por el Minsa para que conozcas dónde y cuándo recibirás la vacuna contra la COVID-19.

¿Cómo saber si estoy en la lista de vacunación?

Sigue estos pasos para saber si estás en la lista de inmunización: