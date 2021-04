VES: familias duermen en las calles tras ser desalojadas de Lomo de Corvina

Debido a la situación de la pandemia, cientos de ciudadanos se instalaron por 17 días en el Lomo de Corvina para tener un hogar. Ayer, 28 de abril, la Policía Nacional desalojó a más de 3.500 personas del área mencionada, en Villa El Salvador.

Ante esa situación, más de 15 familias pasaron la noche en las calles. Con carpas y colchas, las personas durmieron en los exteriores de Lomo de Corvina. Asimismo, vecinos de las zonas cercanas les brindaron desayunos.

“Realmente necesitamos un lugar donde vivir. No nos entienden la situación por la que estamos pasando. Somos madres solteras. Necesitamos apoyo del Gobierno. Queremos un apoyo, no somos traficantes de terrenos como nos tratan las personas que no saben la realidad que estamos pasando. La COVID-19 nos dejó sin trabajo ”, sostuvo una ciudadana.

En ese panorama, madres junto con sus hijos tuvieron que pasar la noche en mototaxis prestadas por las personas de la jurisdicción para protegerse de las bajas temperaturas en Villa El Salvador.

“Quisiera que vengan a apoyarnos. No tenemos dinero. Queremos hacer olla común, pero no contamos con mucho dinero. No tenemos dinero. No somos extorsionadores, somos gente que necesita un techo, un hogar”, indicó una madre de familia que perdió su trabajo como empleada de limpieza en un colegio.

Esta situación se suma a lo sucedido en el distrito de Chorrillos, donde varias personas permanecieron más de una semana en la zona del patrimonio histórico del Morro Solar. Del mismo modo, otros se instalaron en la playa La Chira, con tizas y piedras. Finalmente, en ambos casos se vieron en obligación de desocupar el lugar ante la presencia policial.