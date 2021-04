Trujillo: adultos mayores formaron filas para vacunarse sin éxito

Adultos mayores de 80 años del distrito de Trujillo formaron filas desde las 6 de la mañana de hoy jueves 29 de abril en centros de vacunación sin éxito, guiados por la programación del aplicativo “Yo Pongo el Hombro”; sin embargo, en La Libertad solo se está vacunando en diez distritos de la periferia y en la provincia de Ascope.

“He revisado el aplicativo que ha emitido el Minsa y mi familiar de 89 años estaba programado para hoy jueves a las 11 de la mañana, lo hemos traído con el deseo de que pueda ser vacunado y nos damos con la sorpresa que no hay nadie aquí en este establecimiento del colegio San Juan. No es justo que se tenga que arriesgar a las personas mayores que no han salido para nada en esta pandemia”, señaló a los medios la hija de un beneficiado con la vacuna.

Algo similar se ha registrado en los centros de vacunación establecidos en Cepunt y el colegio Pedro Ureña, GUE José Faustino Sánchez Carrión, entre otros, donde desde muy temprano estuvieron también formando la fila para ser vacunados.

Ante esta confusión, el Gobierno regional emitió un comunicado, señalando que la plataforma “Yo Pongo el Hombro” no actualizó las fechas.

“Informamos que, lamentablemente, el portal del estado Yo Pongo El Hombro, del Minsa, está brindando información errónea, debido a que aún no tiene actualizadas nuestras fechas de la vacunación para Trujillo distrito, a pesar de que las hemos enviado oportunamente y realizado las coordinaciones para evitar estas lamentables confusiones”, señala el comunicado del Gore.

“La vacunación para Trujillo distrito, dirigida a mayores de 80 años, será la próxima semana, en la fecha, hora y lugares que indicaremos próximamente”, agregaron.