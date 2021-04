Publican estudio de geoparque Colca y Volcanes en revista internacional

Un estudio de los geoparques mundiales de la Unesco, Colca y Volcanes de Andagua (Arequipa) y Muroto (Japón), fue publicado en la revista científica internacional Geoheritage.

La investigación señala que ambas zonas cuentan en su patrimonio con un enfoque holístico basado en la geodiversidad, biodiversidad y cultura.

El concepto ABC es una filosofía usada en los geoparques para su calificación a la Unesco, donde se realiza una interrelación de lo Abiótico, Biótico y Cultural.

El estudio realizado por Bilberto Zavala e Igor Astete del Ingemmet, junto con profesionales de la República Checa y del Geoparque Muroto del Japón, explora la aplicación de este concepto en los geoparques antes mencionados, donde determinan que el enfoque de ABC es casi perfectamente entendido por ambos.

Según un comunicado de Ingemmet, este análisis y aplicación de técnica de interpretación del patrimonio en el geoparque Colca y Volcanes de Andagua permite abordar de manera diferente los planes a futuro en la elaboración de paneles, guías, descripción de georutas, folletos, videos, ente otros.

Los interesados en el artículo científico “The ABC Concept - Value Added to the Earth Heritage Interpretation” pueden acceder al estudio a través de este enlace.