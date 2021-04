Proyecto Legado será operador logístico de plan de vacunación de COVID-19

A través del Decreto de Urgencia n.º 043-2021, el Gobierno autorizó al Proyecto Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos la función de operador logístico del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

La tarea de Legado será la operación logística de distribución de las vacunas, desde los almacenes del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) hasta los centros de vacunación definidos por el Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional. Asimismo, comprende la planificación, contratación, organización, almacenamiento, transporte, distribución y monitoreo del proceso logístico y de soporte de la vacunación para garantizar la inmunización de la población.

También estarán encargados de la implementación de los centros de vacunación en Lima Metropolitana y Callao. No obstante, aclararon que no su labor no incluye la adquisición de vacunas, que solo se realiza de Gobierno a Gobierno; y tampoco involucra la inoculación de la población.

La norma entregará en vigencia a los 15 días calendarios, contados desde este viernes 30 de abril.

Este viernes empiezan a vacunar a mayores de 70 años en 50 distritos

El proceso de vacunación para adultos mayores, de entre 70 y 79 años inicia este viernes 30 de abril en 50 distritos de Lima y Callao. Las personas deberán acercarse a uno de los 50 puntos de inmunización luego de haber consultado la hora y lugar de su cita en el portal Pongo el hombro.

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación de adulto de 70 años